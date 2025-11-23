Metsänomistajien syyllistäminen surettaa ministeriä – kuuntele podcastMaa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo Metsän tyttö tahdon olla -podcastissa, mitä kaikkea metsiin liittyvää löytyy ministerin työlistalta.
Metsä on ollut aina tärkeä paikka maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille. Vapaa-ajallaan ministeri suuntaa mieluusti luontoon, sillä se antaa hyvää vastapainoa ministerin kiireiselle työlle.
Uusimmassa podcastjaksossa Essayah kertoo, miten hän päätyi kilpakävelijästä ministeriksi. Entä miten uskonnollinen vakaumus vaikuttaa ajatuksiin metsästä?
Metsän tyttö tahdon olla -podcastsarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
