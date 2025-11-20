Metsätalousinsinööri paljastaa parhaat retkieväänsä – kuuntele podcast Metsätalousinsinööri Susanne Virolainen kertoo tyypillisestä työpäivästään Metsän tyttö tahdon olla -podcastissa.

Kuva: Oona Kavasto

Metsä | Podcast Anni-Sofia Hoppi

Metsätalousinsinööri Susanne Virolainen viihtyy metsässä niin töissä kuin vapaa-ajalla.

Pääosa nykyisestä työstä on puutavaran mittausta, mutta työpäiviin kuuluu myös paljon muuta.

Tuoreimmassa podcastin jaksossa hän paljastaa muun muassa, millainen on hänen suosikkimetsänsä ja mikä on paras metsäeväs.

Metsän tyttö tahdon olla -podcastsarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.

Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.