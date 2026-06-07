Skogsaktuellt: Rekat kuskaavat pahimmilta alueilta 130 kuormaa myrskypuuta päivittäin, monta kuukauttaRuotsissa voimakkaat myrskyt kaatoivat yli 13 miljoonaa kuutiometriä puuta. Nyt puita kerätään vuorokauden ympäri.
Ruotsissa tiet ja rautatiet ovat todellisen koitoksen alaisena, kun yli sata puutavararekkaa kulkee päivittäin pahimmiten kärsineiltä alueilta.
Voimakkaimmin myrskyt ovat osuneet Taalainmaan ja Gävleborgin maakuntiin.
Tuhoisat myrskyt Johannes, Anna ja Dave kaatoivat yli 13 miljoonaa kuutiometriä puuta Ruotsissa.
Puiden keräämisellä on kiire, koska myrskyn kaatamat puut halutaan saada pois metsästä ennen kuin kesän kuumuus lisää lahoamisen ja hyönteistuhojen riskiä.
Puiden kuljetus rasittaa valtavasti valtion tieverkostoa ja yksityisteitä.
Teiden vaurioitumisriskin vähentämiseksi Ruotsin liikennelaitos on käynyt tiivistä vuoropuhelua Ruotsin metsähallituksen, maakuntien hallintolautakuntien, Ruotsin yksityisteiden yhdistyksen, metsäteollisuuden ja kuljetusalan kanssa.
Ruotsin liikennelaitoksen aluejohtaja Anders Selström arvioi, että noin 130 rekallista myrskypuuta ajetaan päivittäin kellon ympäri elokuuhun asti.
Skogsaktuellt:n juttu: Efter stormarna: 130 virkestransporter per dygnArtikkelin aiheet
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