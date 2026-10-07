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Metsäpolitiikka
7.10.2026
08:54
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
metsänomistus
metsätila
metsätalous
sukupolvenvaihdos
yhteismetsä
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