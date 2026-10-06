Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Syke ehdottaa: Miljardilaskun sijaan valtio voisi rahastaa ennallistamisella
Tilaajalle | Tällaista on tasavallan presidentin 91-vuotiaan isän arki – käy kuntosalilla kolme kertaa viikossa, kahvin kanssa tarjotaan aina tiettyä leivosta