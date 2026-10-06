Syke tarjoaa kylmää kyytiä metsäalalle ‒ työttömäksi jäävät eivät huoletaMetsänomistajien ja Sahateollisuuden mukaan kyse on kansantalouden kivijalan murentamisesta.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Artikkelin aiheet
- Syke ehdottaa ennallistamisen kustannusten siirtämistä alan toimijoille ja metsänomistajille.
- Ennallistamisen kustannuksiksi on arvioitu jopa 1,2 miljardia euroa vuodessa.
- Sampo Pihlainen esitti luontohaittamaksua ja aiheuttaja maksaa -periaatetta.
- Tino Aalto ja Mikko Tiirola arvostelivat ehdotusta metsäteollisuuden kilpailukykyä ja työpaikkoja heikentävänä.
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