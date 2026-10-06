Google lupaa noudattaa Lupa- ja valvontaviraston (LVV) vaatimuksia, yhtiön julkaisemassa tiedotteessa sanotaan.

LVV vaatii Googlea edustavaa Tuike Finland Oy:tä keskeyttämään välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä Muhokseen ja Kajaaniin suunniteltujen Googlen datakeskusten rakennustyöt kunnes hankkeiden nyt vielä kesken olevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun.

"Ymmärrämme tilanteen herättämän huolen. Emme tässä tapauksessa yltäneet itse asettamiimme korkeisiin tavoitteisiin. Perehdymme LVV:n havaintoihin huolellisesti ja toimimme viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti”, sanoo Googlen Suomen ja Norjan viestintäpäällikkö Sondre Ronander.

”Olemme toimineet vilpittömässä mielessä metsälain pohjalta, tehneet alueella luontoselvityksiä ja ryhtyneet toimiin arvokkaiden luontokohteiden suojelemiseksi."

"Jatkamme pitkäjänteistä työtämme alueella ja edistämme maisemointia sekä luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitelmiamme. Osana tätä työtä istutamme puita 130 hehtaarin alueelle Muhoksella", Ronander sanoo tiedotteessa.