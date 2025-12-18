Video: Kuormalavat palavat ja torvet soivat Brysselin kaduilla – viljelijät vaativat rahoituksen turvaamista Edellisen kerran yhtä suuri maanviljelijöiden mielenosoitus järjestettiin Brysselissä kymmenen vuotta sitten.

Viljelijät protestoivat Brysselin keskustassa tänään. Mielenosoitukseen odotetaan viljelijöitä kaikista EU:n 27 jäsenmaasta. Kuva: Tapio Nurminen

Uutiset | Maatalouspolitiikka Sami Suojanen & Tapio Nurminen

Eurooppalaiset maanviljelijät antavat äänensä kuulua suurmielenosoituksessa Brysselissä torstaina.

Kaduilla palaa kuormalavoja ja sankka savu nousee heti aamusta, vaikka mielenosoitus ei ole vielä edes varsinaisesti alkanut. Tunnelma tiivistyy ennen kuin viljelijät lähtevät yhdessä liikkeelle. Mielenosoituksen odotetaan keräävän jopa 10 000 osallistujaa kaikista EU:n 27 jäsenmaasta.

Mielenilmauksen järjestää eurooppalaisten tuottajajärjestöjen katto-organisaatio Copa- Cogeca. Sen mukaan tulossa on viljelijöiden suurin mielenosoitus Brysselissä tällä vuosisadalla – tai ainakin tällä vuosikymmenellä.

Viljelijöillä on useita syitä osoittaa mieltään sen mukaan mistä päin Eurooppaa he tulevat. Osa on suuttunut kauppapolitiikasta, osa on liikkeellä eläinsairauksien takia, osa, osa EU:n sekavan säännösviidakon takia.

Mielenosoitus ajoittuu EU:n rahoituskehyksen ja yhteisen maatalouspolitiikan käsittelyn alkuun neuvostossa ja parlamentissa.

Myös MTK:n ykkösketju on mukana.

”Täällä Brysselissä ollaan aloittamassa neuvottelut ja päätöksenteko tulevien vuosien rahoituskehyksestä ja samalla myös tulevasta yhteisestä cap-maatalouspolitiikasta. Se on erittäin tärkeä raami myös Suomen maataloudelle. Sitä me MTK:n edustajat haluamme osoittaa, kun osallistumme tähän mielenosoitukseen”, sanoo MTK:n tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä.

Viljelijöiden mukaan ruokaa pitäisi arvostaa enemmän. Siksi he nyt osoittavat mieltään. Kuva: Tapio Nurminen

MTK Uusimaan puheenjohtaja ja viljanviljelijä Aija Kalekin mielestä on tärkeää, että mielenosoituksessa on osallistujia kaikista EU-maista.

”Näin saadaan oikeasti vaikuttavuutta.Täällä ei ole vähään aikaan ollut tällaista isoa mielenosoitusta”, Kalek sanoo.

Hänen mukaansa ajoitus mielenosoitukselle on hyvä.

”Myöhemmin keväällä tai kesällä olisimme jo myöhässä.”

MTK:n johtokunnan uusi jäsen ja raahelainen luomuviljelijä Sami Nivala sanoo, että mielenosoituksen avainkysymys on maatalouden rahoitus.

”Leikkaus sieltä on tulossa, mutta se pitäisi pystyä kääntämään mahdollisimman pieneksi.” Sami Nivala

”Leikkaus sieltä on tulossa, mutta se pitäisi pystyä kääntämään mahdollisimman pieneksi. Se, että tukipolitiikkaa kansallistetaan on uhka, koska sieltä voi lähteä maataloudelta rahaa jopa lisää, mutta kyllä se on myös mahdollisuus, jos se hoidetaan oikein”, Nivala sanoo,

Nivala näkee riskin mielenosoituksen ajoituksessa.

”Toivon, että täällä pysytään asialinjalla, eikä touhu mene niin väkivaltaiseksi kuin viime vuonna välillä meni”, Nivala toivoo.

Tero Hemmilän mukaan riittävän rahoituksen turvaaminen on äärimmäisen tärkeää.

”Haluamme, että suomalaisen maatalouden huolet ja näkemykset otetaan huomioon EU-komission ja -parlamentin päätöksenteossa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että voimassa oleva kahteen tukipilariin perustuva EU:n maatalouspolitiikka olisi tässä tilanteessa merkittävästi parempi, vaikka tätäkin tärkeämpää on varmistaa rahoituksen kokonaismäärä.”

Hemmilän mielestä maatalouspolitiikan kansallistamiseen liittyy huomattavia riskejä.

Kalek muistuttaa, että 15–20 prosentin leikkaus maataloustuista on iso asia, koska viime kaudella leikattiin paljon.

”Ruokaa pitäisi arvostaa enemmän. Siksi täällä ollaan.” Aija Kalek

”Esimerkiksi viljasektorilla kannattavuus on mitä on ja markkinoilta sitä rahaa on hankala repäistä. Ruokaa pitäisi arvostaa enemmän. Siksi täällä ollaan.”

”Jos Suomen kansantalous olisi paremmassa jamassa tämä tukipolitiikan kansallistaminen olisi hyvä asia, mutta nyt ollaan tarkkailuluokalla ja siksi tähän sisältyy isoja riskejä”, Kalek toteaa.

