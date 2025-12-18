Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Tiesitkö tämän? Edes joulupukki ei välty verokarhun tassulta
Tilaajalle
|
Puukaupan epävarmuus on lisääntynyt ja puuta ohjautuu vääriin kohteisiin
Joko pohjat on nähty puun hinnoissa? – ”Meidän minimi on alitettu”, sanoo suuri puunmyyjä
Pitkän ajan vertailussa puun reaalihinnat ovat edelleen varsin korkeat.
Tilaajalle
Metsä
|
Puukauppa
18.12.2025
07:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
puun hinta
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsä- ja paperiteollisuus
Puukauppa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Mediat: Hallinto-oikeus kumonnut lääninhallitusten päätökset – Ruotsin susijahti pysäytetty
Tilaajalle
2
Metsäpolitiikka
|
Kunnianhimoisin ennallistamistavoite veisi 4–5 sellutehtaan käyttämän puumäärän
Tilaajalle
3
Metsäkoneet
|
Kronos myy metsäkoneensa itse – yhteistyö Hankkijan kanssa päättyi
4
Erä
|
Itä-Savo: Mies ampui ilmakiväärillä supeja ja jätti kitumaan – Ampui myös rauhoittuja lintuja ja jalkajousella rusakon
5
Erä
|
Nyt se on varmaa: Eduskunta hyväksyi uuden metsästyslain
6
Metsäpolitiikka
|
Puukaupan epävarmuus on lisääntynyt ja puuta ohjautuu vääriin kohteisiin
Tilaajalle
7
Luonto
|
Hallinto-oikeus kumosi ilvesten ja susien poikkeamaluvat luonnonpuistoissa
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Vuonna 2024 metsien markkinahakkuut jatkoivat tämän vuosikymmenen trendiä pienin alueellisin vaihteluin
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari