Metsäteollisuuden kuljetuksiin syntyy yli 400 henkilön suurfirma Konsernin kokonaisliikevaihdoksi tulee yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.

Jaa Kuuntele

Raakapuun kuljetus on Kuljetus Villmanin liiketoiminnan ytimessä. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Liikenne Jukka Hämäläinen

Kuljetus Villman Oy:n raakapuun kuljetusliiketoiminta liittyy Tarkkalan Kuljetus Oy:n ja Konnekuljetus Oy:n muodostamaan metsäteollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyvään konserniin. Konsernin kokonaisliikevaihdoksi tulee yhteensä noin 80 miljoonaa euroa, ja se työllistää yli 400 henkilöä.

Villmanin perhe tulee järjestelyssä konsernin osakkeenomistajaksi, ja perheenjäsenet jatkavat nykyisissä operatiivisissa rooleissaan. Liiketoimintaa hoidetaan jatkossakin Viitasaarelta käsin.

Järjestelyn myötä konserni palvelee metsäteollisuuden asiakkaitaan entistä laajemmalla palveluvalikoimalla, Villman Oy kertoo tiedotteessa.

Konsernin palveluihin kuuluvat raakapuun kuljetus, metsäteollisuuden sivuvirtalogistiikka, bioenergian haketus ja murskaus, terminaalipalvelut, raskaan kaluston huolto sekä perävaunujen ja päällirakenteiden tuotanto.

”Pystymme rakentamaan yhteistyötä esimerkiksi huollossa, kalustohankinnoissa, vastuullisuustyössä ja tietojärjestelmissä.” Mika Liimatainen

Konsernin johtamisesta vastaavat jatkossakin perustajasukujen yrittäjät. Konsernin toimitusjohtajana toimii Mika Liimatainen ja varatoimitusjohtajana Petri Tarkkala. Elmeri Villman jatkaa konsernin osaksi siirtyvän raakapuun kuljetusliiketoiminnan johdossa. Liimatainen kertoo, että tekijöitä yhdistävät pitkä perheyrittäjyyden historia, yhteiset arvot ja henkilöstön hyvä yhteishenki.

”Järjestelyn jälkeen pystymme palvelemaan asiakkaita entistä kattavammin ja rakentamaan yhteistyötä esimerkiksi huollossa, kalustohankinnoissa, vastuullisuustyössä ja tietojärjestelmissä”, Liimatainen toteaa.

”Kuljetus Villmanille kyse on pitkäjänteisestä jatkokehityksestä: pääsemme osaksi vahvaa konsernia, ja jatkamme samalla tuttua arkea asiakkaidemme kanssa”, Villman perustelee.

Liiketoimintakaupan yhteydessä työntekijät, sopimukset ja kalusto siirtyvät uuteen konserniyhtiöön. Yritysjärjestelyn odotetaan toteutuvan maaliskuun aikana.

Tarkkala-konsernin ja Konne Group -konsernin yhdistyminen tapahtui vuonna 2025.. Samassa yhteydessä Sponsor Capital tuli osakkeenomistajaksi uuteen kokonaisuuteen.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Metsälehti.