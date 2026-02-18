Siirry pääsisältöön
Wille Rydman palaa hallitukseen, korvaa Juuson sote-ministerinä
Johannes-myrsky kaatoi Ruotsissa metsää kolminkertaisesti Suomeen verrattuna
Selätin verokarhun, kun otin selvää faktoista
Veroasiat herättävät meissä voimakkaita tunteita. Kukaan ei haluaisi maksaa ylimääräisiä veroja. Hallitsetko metsäverotuksen periaatteet, osaatko hyödyntää vähennykset?
Metsä
|
Kodin talous
18.2.2026
20:00
Kolumni
Outi Pettersson
Artikkelin aiheet
verotus
metsäverotus
maatalous
pakuri
Aarre
Aarre
