Nuori saimaannorppauros kuoli kuhaverkkoon Saimaalla – jo vuoden kolmas kalanpyydyksiin kuollutKuollut norppa löytyi keskiviikkona kannanseuranta-alueelta Tolvanselkä–Katosselkä.
Etelä-Savossa Puumalassa löytyi keskiviikkona talviverkkoon kuollut saimaannorppa, kertoo Metsähallitus.
Metsähallituksen mukaan kuollut norppa oli nuori uros, todennäköisesti joko viime kevään kuutti tai nuori yksilö. Kuollut norppa löytyi keskiviikkona kannanseuranta-alueelta Tolvanselkä–Katosselkä.
Kyseessä on jo kolmas kalanpyydyksiin kuollut saimaannorppa tänä vuonna.
”Kuollut saimaannorppa varjostaa tuoreita uutisia ennätyksellisestä, pääasiassa paikallisten vapaaehtoisten tekemästä apukinostyöstä. Apukinoksia ja keinopesiä tarvitaan turvaamaan kuuttien elämän alkutaivalta, mutta itsenäistymisen jälkeen kalaverkot muodostavat nuorille norpille edelleen merkittävimmän riskin”, sanoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila tiedotteessa.
Vain Saimaan vesistössä elävä saimaannorppa on erittäin uhanalainen. Kannan koko on noin 530 norppaa. Vuosittain syntyy noin sata kuuttia, joista osa kuolee jo hyvin nuorena.Artikkelin aiheet
