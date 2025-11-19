Japaniin matkaileville annetaan matkustusvaroituksia karhuista – jo 220 loukkaantunutta ja 13 kuollutta Japanissa saavutettiin uusi taso: karhujen hyökkäyksissä on kuollut jo ennätysmäärä ihmisiä.

Aasian mustakarhu on Keski- ja Kaakkois-Aasiassa sekä Kaukoidässä elävä karhulaji Kuva: Freepic

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Japanin yleisradioyhtiö NHK on raportoinut, että ainakin 13 ihmistä on kuollut ja 220 loukkaantunut karhujen hyökkäyksissä huhtikuun alun jälkeen. Tiedot kattavat 21 Japanin 47 prefektuurista.

Ympäristöministeriön tietojen mukaan karhujen hyökkäyksissä kuolleiden määrä on suurin tilastointihistorian aikana. Luku ylittää aiemman ennätyksen, joka saavutettiin vuonna 2023. Viisi ihmistä on kuollut karhujen kynsiin Iwatessa, neljä Akitassa, kaksi Hokkaidossa ja yksi Naganossa ja yksi Miyagissa.

Ainakin Yhdysvallat, Kiina ja Britannia ovat varoittaneet Japanissa matkailevia kansalaisiaan karhuista. Yhdysvaltojen matkustusvaroituksessa kerrottiin, että karhuhyökkäyksiä on viime aikoina tapahtunut etenkin asutusten lähellä. Esimerkiksi Sapporossa sijaitseva puisto suljettiin hiljattain yleisöltä kahdeksi viikoksi karhuhavainnon takia.

Karhut etsivät tänä vuonna innokkaasti ravintoa asutuksen läheltä, sillä tammenterhoja ja pyökinpähkinöitä on tänä vuonna niukasti. Ne ovat karhujen tärkein ravinnonlähde syksyisin.

Pohjois-Japanissa sijaitseva Akitan prefektuuri on pyytänyt maan hallitukselta armeijan apua karhuhyökkäysten torjunnassa. Japanin hallitus onkin tehostanut karhuja vastaan ​​​​suunnattuja toimia. Näihin kuuluu muun muassa taloudellisen tuen tarjoaminen kunnille, jotta ne voivat palkata osaavia karhunmetsästäjiä avukseen.

Koska osaavista metsästäjistä on pulaa koko maassa, uudet säännöt sallivat myös poliisien käyttää kiväärejä karhujen tappamiseen. Asiasta kertoo Japanin Mainichi-päivälehti.