Saudi-Arabia ei maan ulkoministeriön mukaan vastaa tässä vaiheessa iskuun.

Satelliittikuva näyttää tulipalon aiheuttamat vauriot infrastruktuurikohteessa Saudi-Arabian Medinan ja Riadin alueiden välillä kulkevan öljyputken alueella. AFP/Planet Labs PBC/LEHTIKUVA.

Satelliittikuva näyttää tulipalon aiheuttamat vauriot infrastruktuurikohteessa Saudi-Arabian Medinan ja Riadin alueiden välillä kulkevan öljyputken alueella. AFP/Planet Labs PBC/LEHTIKUVA.

Saudi-Arabia on sulkenut merkittävän öljyputkensa drooni-iskun takia. Putki on tärkeä itä-länsisuunnassa, sillä 1 200 kilometrin mittaisen putken kautta on ohjattu yhä enemmän öljyä Hormuzinsalmen kriisin aikana. Satelliittikuvat näyttävät mustaa savua, joka leijuu putkilinjan yllä.

Maan energiaministeriö kertoi Saudi-Arabian valtiolliselle SPA-uutistoimistolle, että öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Saudi-Arabian ulkoministeriö ilmoitti, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat myös vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Ministeriö ei kertonut tarkemmin aiheutuneista vahingoista.

Putken kautta on Hormuzinsalmen sulun aikana ohjattu neljästä viiteen miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Se vastaa 4–5 prosenttia maailmanlaajuisesta tarjonnasta.

Saudi-Arabian ulkoministeriö kertoi, ettei maa vastaa tässä vaiheessa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Saudi-Arabia aikoo ulkoministeriön mukaan tukea Irakin hallintoa maasta lähtevien iskujen estämisessä.

”Öljyn hinta on nousut kuluvan viikon aikana yli sataan dollariin tynnyriltä Lähi-idän tilanteen kiristymisen myötä.”

Iraniin yhdistetyt aseistautuneet ryhmät ovat aiemmin tehneet drooni-iskuja Irakista Saudi-Arabiaan, kerrotaan Foundation for Defense of Democracies (FDD) -ajatushautomosta uutiskanava CNN:lle. Hyökkäyksen tekijä on kuitenkin vielä epäselvä.

Irakin hallinto tuomitsi CNN:n mukaan iskut. Lisäksi hallinto määräsi kiireellisen tutkinnan tekijöiden selvittämiseksi. Myös Qatar, Jordania ja Bahrain ovat tuominneet iskut.

Öljyn hinta on nousut kuluvan viikon aikana yli sataan dollariin tynnyriltä Lähi-idän tilanteen kiristymisen myötä. Öljyn hinnan kohoaminen vauhdittaa inflaatiota sekä euroalueella että muualla maailmassa. Euroalueella energian kallistuminen vaikutti osaltaan Euroopan keskuspankin torstaiseen päätökseen nostaa ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain keskuspankki Fed kertoo korkopäätöksensä ensi keskiviikkona.

”Tilanne Punaisellamerellä kärjistyi hiljalleen kesän aikana.”

Suuria alueita Jemenin luoteisosista hallitsevat, Iranin tukemat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Saudi-Arabian tukemia hallinnon joukkoja vastaan. Taisteluissa on viime päivinä kuollut ja haavoittunut satoja ihmisiä. YK:n viimeisimpien lukujen mukaan 46 000 ihmistä on joutunut pakenemaan taistelujen tieltä Jemenissä.

Saudi-Arabia on vastannut huthien sotatoimiin tekemällä lukuisia ilmaiskuja Jemeniin.

Tilanne Punaisellamerellä kärjistyi hiljalleen kesän aikana. Heinäkuussa Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallinto teki iskuja huthien hallitseman Sanaan kaupungin lentokentälle. Huthit syyttivät iskuista Saudi-Arabiaa. Viimeistään tällä viikolla konflikti Saudi-Arabian kanssa on leimahtanut toden teolla uudelleen.

Jemeniläinen sotilasvirkamieslähde vahvisti uutistoimisto AFP:lle perjantaina, että huthit ovat vallanneet koko Jemenin Punaisenmeren puoleisen länsirannikon ja loputkin Bab el-Mandebin salmen saarista.

Bab el-Mandebin salmi yhdistää Punaisenmeren ja Adeninlahden, josta pääsee Arabianmerelle. Merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan Suezin kanavalle. Salmi toimii tärkeänä linkkinä Euroopan ja Aasian väliselle kaupalle.

Huthien poliittisen siiven edustaja Hazem al-Assad sanoi perjantaina, ettei laivaliikenteen suhteen ole syytä huoleen.

”Navigointi ja kansainvälisen kaupan vapaus Punaisellamerellä sekä Bab el-Mandebin salmella ovat turvassa ja järjestyksessä”, al-Assad sanoi.

Hän lisäsi, ettei kansainväliseen huoleen ole syytä, sillä huthit eivät uhkaa laivoja.