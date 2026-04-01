Saksa mukaan metsäisten EU-maiden ryhmäänSuomi, Ruotsi, Itävalta ja Slovenia perustivat ryhmän vuonna 2022. Myöhemmin mukaan ovat liittyneet myös Ranska, Italia ja Latvia.
Saksa on liittynyt mukaan EU:n metsäisten maiden For Forest+ -ryhmään.
Ryhmän tavoitteena on jakaa metsiin liittyvää tietoa ja hyväksi havaittuja käytäntöjä toistensa kanssa sekä edistää metsäisten jäsenvaltioiden asioita EU:ssa.
Metsäisten maiden ministerit tapasivat toisiaan 31.3.–1.4. Ruotsissa pidetyssä kokouksessa.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan Saksan liittyminen ryhmään on metsäisille maille suuri voimavara, sillä nyt ryhmittymässä on mukana kolme suurta EU-jäsenmaata.
