UPM:n johtoryhmä uudistuuJoonas Rauramo aloittaa uudessa toimessaan lokakuun alussa.
UPM Energy -liiketoiminta-alueen johtoon on nimitetty Joonas Rauramo. Samalla Rauramosta tulee konsernin johtoryhmän jäsen.
Rauramon velvollisuudet alkavat 1.10.2026 Helsingissä.
UPM:ään Rauramo siirtyy Coolbrook Oy:stä, jossa hän oli toimitusjohtajana vuodesta 2022. Lisäksi hänellä on kokemusta Fortumista useista eri tehtävissä vuosilta 2007–2021.
Tämän lisäksi Rauramo toimii vastuutehtävissä Korkian hallituksen sekä Kansainvälinen energiajärjestö IEA:n Technology and Innovation Advisory Boardin jäsenenä.
Koulutukseltaan Rauramo on diplomi-insinööri Helsingin teknillisestä korkeakoulusta ja kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.Artikkelin aiheet
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