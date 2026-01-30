Greenpeace: Valtio suunnittelee hakkuita kymmeniin luonnonmetsiin Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen kannalta luonnonmetsät ovat Greenpeacen mukaan avainasemassa.

Hallitus teki viime vuonna kiistellyn päätöksen siitä, millaisia vanhoja metsiä valtio suojelee alueillaan. LEHTIKUVA / Jussi Nukari.

Valtio suunnittelee hakkuita kymmeniin suojelemattomiin luonnonmetsiin, sanoo ympäristöjärjestö Greenpeace. Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat koskevat järjestön julkaiseman listan mukaan jopa 70:tä luonnonmetsää eri puolilla Suomea.

Useita suunniteltuja hakkuukohteita löytyy esimerkiksi Suomussalmelta, Rovaniemeltä, Savonlinnasta ja Tuusulasta.

Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Metsähallitus käyvät valtion mailla sijaitsevista ympäristöjärjestöjen tärkeinä pitämistä metsäkohteista neuvotteluja. Järjestöjen mukaan yhä useampi suojelullisesti arvokas metsä on päätynyt Metsähallituksen hakkuulistalle.

Hakkuulistalle päätyneet luonnonmetsät ovat Luonnonmetsätyöryhmän tai ympäristöjärjestöjen ammattilaisten kartoittamia ja löytämiä. Ne ovat Greenpeacen mukaan usein luontoarvoiltaan vastaavia kuin viereiset suojelualueet, ja niistä on löytynyt satoja uhanalaisia lajeja.

Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen kannalta luonnonmetsät ovat Greenpeacen mukaan avainasemassa.

Suomen luontopaneeli ja Suomen ilmastopaneeli arvioivat tuoreessa yhteisraportissaan, että Suomen ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden samanaikainen saavuttaminen ei ole mahdollista ilman, että hakkuita maltillistetaan ja tiukasti suojeltujen metsien määrää kasvatetaan merkittävästi.

Greenpeace, Metsäliike, Luontoliitto ja Ei polteta tulevaisuutta -kampanja julkaisivat tänään vetoomuksen, jossa metsäyhtiöitä vaaditaan luopumaan puun ostamisesta luonnonmetsistä.

Hallitus teki viime vuonna kiistellyn päätöksen siitä, millaisia vanhoja metsiä valtio suojelee alueillaan. Asiantuntijat ja luonnonsuojelujärjestöt ovat arvostelleet kriteereitä liian tiukoiksi.

Esimerkiksi Etelä- ja Keski-Suomessa suojeltavan lehtimetsän täytyy olla vähintään 100-vuotiasta ja havumetsän 140-vuotiasta. Metsän pitää myös sisältää runsaasti kuollutta puuta, vähintään 30–50 kuutiota hehtaarilla.

Kriteerien perusteella Etelä-Suomesta ei juuri löydy suojeltavia metsiä.

Valitut kriteerit olivat maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksen mukaisia, vaikka myös ympäristöministeriö osallistui valmisteluun ja teki omat ehdotuksensa.