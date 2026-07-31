Vanha rinkka ja tutut kengät ‒ retkeily onnistuu ilman uusia varusteitakin Retkeilyn ei tarvitse olla välinelaji, kirjoittaa Aida Salminen kolumnissaan.

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Julma-Ölkky Hossan kansallispuistossa. Kuva: Aida Salminen

Metsä | Erä Kolumni Aida Salminen

Olin vastikään suunnittelemassa yhden yön retkeä Hossan kansallispuistoon Suomussalmelle. En ollut pitkään aikaan ollut yötä metsässä ja aloin pohtimaan, mitä kaikkea sinne tarvitsisin.

Olin jo tekemässä ostoslistaa kaikenmaailman vaatteista ja retkivarusteista, kunnes tajusin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Kyllähän minulta lenkkarit, ulkoiluvaatteet ja teltta löytyy. En tarvitse uusia vaelluskenkiä, kevyempää telttaa tai uudempaa makuupussia, jotta voin lähteä retkelle.

Suttasin ostoslistan ja suuntasin varastollemme. Sieltä löytyi kaikki tarvitsemani – rinkka, teltta, makuualusta ja makuupussi. Mitäpä sitä kummempia yhden yön retkelle tarvitsisi.

Sosiaalisessa mediassa törmään jatkuvasti videoihin, joissa esitellään uusia, trendikkäitä ja älyttömän käytännöllisiä retkivarusteita. Tämän takia asia oli pinttynyt päähäni ja olin jo lähdössä ostoksille.

Ennen kun menette vinguttamaan pankkikorttia Partioaittaan, suosittelen tarkistamaan omat kaapit, sängynaluset ja varastot. Kysykää lähipiiristä, tai miksei vaikka lähialueen Facebook-ryhmästä, olisiko jollain lainata varusteita. Monilla retkeilyvarusteet pölyttyvät suurimman osan vuodesta kaapin perukoilla. Sekä ilmasto että rahapussi kiittää, kun uusia varusteita ei tarvitse ostaa.

Retkeilyn ei tarvitse olla välinelaji. Aivan yksinkertaisilla varusteillakin pärjää ja etenkin lyhyet retket, kuten minun esimerkissäni, hoituvat helpoiten vanhoilla, tutuilla varusteilla. Eipähän ainakaan tule rakkoja uusista vaelluskengistä.

Tietenkin poikkeuksiakin on. Pidemmille vaelluksille ja kokeneille retkeilijöille uudet varusteet tuovat varmasti lisäarvoa. Eihän se mukavaa ole, jos rinkka painaa julmetusti tai kengät kuluvat puhki.

Haluan myös muistuttaa siitä, että lähialueellakin voi retkeillä. Aina ei tarvitse lähtemällä lähteä. Mitäpä jos se paras telttapaikka löytyykin kodin takametsästä tai mökkijärven vastarannalta.

Mielestäni retkeilyn kuuluu olla suhteellisen vaivatonta. Siihen ei tarvitse käyttää rahaa, jotta se olisi onnistunutta. Metsässä tai erämaassa kukaan ei ole arvostelemassa asuasi tai varusteitasi. Kaikkein tärkeintä on lähteminen (hyviä eväitä unohtamatta).

Kirjoittaja on MT:n kesätoimittaja.