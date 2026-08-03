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Juuri nyt | Karhu hyökkäsi naisen kimppuun Ruotsissa
Tilaajalle | Palokuormaa kasautuu Euroopan metsiin, kun puulle ei ole riittävästi käyttöä – ”Metsänhoito voisi hillitä palojen tuhoisuutta”