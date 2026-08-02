Majava toi mukanaan tuhohyönteisen Eero Niemeläisen metsään – kuvat kertovat, millaista jälkeä majava saa aikaan

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Metsä
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Metsänhoito
2.8.2026
18:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
majava
metsätuho
ytimennävertäjä
metsä
Joensuu
Aarre
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