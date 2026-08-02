Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Karhu hyökkäsi naisen kimppuun Ruotsissa
Tilaajalle | Palokuormaa kasautuu Euroopan metsiin, kun puulle ei ole riittävästi käyttöä – ”Metsänhoito voisi hillitä palojen tuhoisuutta”
Eero Niemeläinen välttyi pahimmilta taloudellisilta tuhoilta, mutta hyönteistuhojen seuraaminen jatkuu.

Majava toi mukanaan tuhohyönteisen Eero Niemeläisen metsään – kuvat kertovat, millaista jälkeä majava saa aikaan

Majava ryhtyi taloksi Eero Niemeläisen metsään jo toistamiseen, mutta vasta tuhopuihin iskenyt hyönteistuho laittoi varpailleen.
Tilaajalle
Metsä|Metsänhoito
2.8.202618:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet