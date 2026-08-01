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Video: Kolme karhunpentua telmivät hetken virolaisessa pihapiirissä – pennut protestoivat äänekkäästi asukkaiden häätöyrityksiä
Kuuntele videolta, kuinka karhunpennut ääntelevät, kun niitä yritetään häätää talon pihalta.
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Metsä
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Erä
1.8.2026
16:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
karhu
karhunpentu
Viro
Harjumaa
suurpeto
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