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Vastaukseen vaikuttavat niin kerättyjen marjojen ulkonäkö, käyttötarkoitus kuin se, kuinka paljon marjojen puhdistukseen halutaan käyttää vaivaa.
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Metsä
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Marjat ja sienet
2.8.2026
16:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
mustikka
marjastus
marja
Marttaliitto
säilöntä
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