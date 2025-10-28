Luonnonsuojeluliitto varoittaa: Metso-ohjelman tavoitteet jäävät saavuttamatta ilman lisärahoitusta Valtion vuoden 2026 talousarvioesitys osoittaa Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan, ettei Metso-rahoitusta olla korottamassa tavoitteiden mukaisesti.

Kuvituskuva.

Metso-ohjelmalle ollaan asettamassa vuosille 2026–2030 suojelutavoite, joka vastaa 10 000 hehtaarin suojelua vuosittain. Tavoite on jopa kolminkertainen viime vuosien suojelumääriin nähden.

Hallitus ei kuitenkaan ole varannut tavoitteen saavuttamiseen lisärahoitusta, huomauttaa Suomen luonnonsuojeluliitto. Sen sijaan yleisen kustannustason noususta johtuen suojelun määrä käytännössä uhkaa laskea entisestään.

“Metso-ohjelma on laajasti hyväksytty ja varsinkin maanomistajien keskuudessa pidetty tapa suojella yksityismetsiä. Ilman lisäbudjettia uudella ohjelmakaudella ei päästä edes vanhoihin suojelutavoitteisiin, eikä varsinkaan kolminkertaiseen määrään”, luonnonsuojeluliiton monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka sanoo.

”Jos rahoitusta ei nosteta, luonnon kannalta tilanne heikkenee entisestään, koska suojelun kustannukset ovat kasvaneet.”

Vapaaehtoisen, erityisesti yksityismaille kohdistuvan metsiensuojeluohjelma Metson tavoitteet ja määrärahat ovat laahanneet todellisen tarpeen takana jo pitkään, luonnonsuojeluliitto kritisoi. Tästä esimerkkinä monet metsänsä suojelusta kiinnostuneet maanomistajat joutuvat odottamaan suojelupäätöksiä jopa vuosia.

“Etenkin yksityismailla Etelä-Suomessa vanhojen metsien aiempaa laajempi suojeleminen on elintärkeää, koska suojelupinta-ala on nyt hyvin pieni. Lukemattomat lajit ovat riippuvaisia suojeltujen metsien tarjoamista elinympäristöistä ja ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon ilman niitä”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Antti Heikkinen.

Heikkisen mukaan on myös maanomistajia kohtaan oikeudenmukaista, että metsien suojeluun varataan riittävät resurssit.

“Luonnonsuojeluliitto esittää, että hallitus korottaa Metso-ohjelman rahoituksen seuraavassa lisätalousarviossa vastaamaan 10 000 hehtaarin vuosittaista suojelutavoitetta. Se on luontokadon pysäyttämisen kannalta erittäin tärkeää.”

Aiemmin tänä vuonna vanhojen metsien suojelun kriteerit asetettiin hallituksen poliittisella päätöksellä tiukoiksi. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan yksityismailla vanhojen metsien suojelu hoidetaan Metso-ohjelman kautta.