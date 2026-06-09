Robotit ja tekoäly mullistavat metsäpuiden taimituotannon – käsityön tarve väheneeUuden suomalaisyrityksen tekniikka soveltuu myös syötävien kasvien taimien tuottamiseen.
Tekoäly ja robotiikka mullistavat metsäpuiden taimituotannon. Samalla metsänjalostuksen tulokset saadaan aiempaa nopeammin käyttöön.
Kaikkialle tunkevat tekoäly on nyt valjastettu myös taimituotannon käyttöön. Tutkijat ovat kehittäneet teknologian, jossa tekoäly ohjaa robottia, joka valitsee ja käsittelee solukkoviljelmistä elinvoimaisimmat alkiot.
Alkiomonistus mahdollistaa tasalaatuisten, ominaisuuksiltaan testattujen ja esimerkiksi ilmastonmuutosta paremmin kestävien puiden tuotannon. Robotiikan avulla tuotannon voi kasvattaa teolliseen mittakaavaan kustannustehokkaasti.
Kyseistä tuotantotekniikkaa ovat kehittäneet Luonnonvarakeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkijat. Sitä kaupallistaa tutkijoiden perustama Lauka Biotech -yritys.
“Kehittämämme teknologia mahdollistaa metsänjalostuksen tulosten viemisen käytäntöön ennennäkemättömällä tehokkuudella ja nopeudella”, sanoo Lauka Biotechin toimitusjohtaja Mikko Tikkinen.
Metsänviljelyn ja taimituotannon maailmanlaajuisen markkinan arvioidaan olevan vuosittain noin miljardi euroa. Kyse on kasvavasta alasta, sillä puun kysynnän ennustetaan lisääntyvän uusiutuvien materiaalien korvatessa fossiilisia.
Tikkisen mukaan puun tuotannon kasvattaminen vaatii entistä laadukkaampia taimia. Jalostetun taimimateriaalin saatavuudessa on jo nyt ajoittain haasteita.
Alkiomonistusta käytetään korkealaatuisten taimien tuottamiseen. Sen laajamittaista hyödyntämistä on rajoittanut ihmistyötä vaativa tuotantoprosessi.
Tikkinen arvioi, että Lauka Biotechin teknologia kolminkertaistaa tuotannon käsityöhön verrattuna.
Tämä mahdollistaa tuotannon kasvattamisen, kustannusten alentamisen ja tasalaatuisemman taimituotannon.
Lauka Biotech tähtää aluksi havupuiden taimien tuottamiseen. Teknologiaa voidaan jatkossa soveltaa myös muihin kasveihin, kuten hedelmäpuihin, viiniköynnöksiin tai kaakaoon.
Se avaa aivan uusia mahdollisuuksia. Syötävien kasvien taimimarkkinat ovat moninkertaiset metsäpuihin verrattuna.Artikkelin aiheet
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