Metsähallituksen Siemen Forelia nappasi uuden toimitusjohtajan Fin Foreliasta Uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään helmikuun alussa.

Siemen Forelia tuottaa jalostettuja metsäpuiden siemeniä kotimaassa ja myy siemeniä Suomessa ja Pohjoismaissa. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Metsänhoito Mia Jouslehto

Metsähallituksen tytäryhtiön Siemen Forelia oy:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi metsätalousinsinööri, tradenomi Anne Immosen. Immonen aloittaa tehtävässään 1.2.2026.

Siemen Forelian aiempi toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen irtisanoutui elokuun lopulla.

Immonen siirtyy tehtäväänsä taimituotantoon erikoistuneesta Fin Forelia oy:stä, jossa hän työskentelee liiketoiminnan kehityspäällikkönä. Immosella on monipuolinen työkokemus metsätalouden, metsänhoidon ja metsäteollisuuden tehtävistä. Hän on toiminut pitkään taimitarhapäällikkönä UPM Kymmenellä.

Immonen on ollut mukana perustamassa Metsätaimituottajat ry:tä sekä osallistunut toimialayhteistyöhön ja kehittämiseen Siemen- ja taimituotannon neuvottelukunnan jäsenenä sekä Ruokaviraston ja Maa- ja Metsätalousministeriön alaisten hankkeiden kautta.

”Valinnassa painotettiin Annen monipuolista kokemusta siemen- ja taimituotannon johto- ja kehittämistehtävissä sekä vahvoja verkostoja sekä yhteistyötaitoja eri toimijoiden kanssa”, kertoo Siemen Forelia oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Saxlund tiedotteessa.

”Odotan innolla uusia haasteita, joissa pääsen hyödyntämään monipuolista osaamistani metsänjalostuksesta ja metsäviljelytuotteiden kehittämisestä. Ilmastonmuutoksen edetessä ja puulajien monipuolistumisen myötä siemen- ja taimituotteiden merkitys kestävässä metsätaloudessa korostuvat entisestään”, Immonen toteaa.