Puiden taimien syönninestoaineen levittäminen käsin on hidasta ja työlästä.

Hirvivahingot aiheuttavat vuosittain 55 miljoonan euron tappiot metsänomistajille. Lisäksi metsien laatu voi kärsiä, jos vahingoittuneet puut kasvavat isoiksi.

Nyt hirvivahinkojen ehkäisemiseen mietitään droonien mahdollisuuksia. Hirvi–drone-tutkimuksessa selvitetään pystyisikö niillä levittämään hirvikarkotetta.

Ensiksi tutkitaan voidaanko pienoiskoptereiden avulla erottaa toisistaan terveet ja hirvien vahingoittamat taimet. Jos erottelu onnistuu, drooneilla saataisiin suojattua oikeat taimet ja vähennettyä estoaineen hävikkiä, kertoo hankkeeseen osallistuva Maanmittauslaitos tiedotteessa.

Testeissä tutkimusryhmän kehittämä tekoälymalli onnistui luokittelemaan kolme neljästä taimesta vaurioluokan perusteella.

”Metsässä lentämisessä on erityispiirteensä.” Eija Honkavaara

Hankkeessa on tutkittu estoaineen ruiskutusta maatalousdroonilla, mutta sillä aine leviää helposti liian laajalle. Ruiskutuksen kohdistusta suurikokoisella droonilla vaikeuttavat lisäksi isot puut ja muut esteet lentoreitillä.

”Metsässä lentämisessä on erityispiirteensä, sillä siellä pitää pystyä väistämään puiden runkoja ja oksia. Testaamme tutkimuksessa myös robottidroonia, joka pystyy navigoimaan tuntemattomassa ympäristössä ilman ihmisen ohjausta”, Maanmittauslaitoksen tutkimusprofessori Eija Honkavaara kertoo.

Ruiskutustestejä tehtiin syyskuun alussa Kuusamon yhteismetsän koealoilla. Taimikoissa kokeiltiin syönninestoaineen ruiskutusta sekä ennalta määrättyihin taimiin että vyöhykeruiskutuksena. Myöhemmin ruiskutusten vaikutusta taimien syöntiin verrataan perinteiseen menetelmään, jossa ihminen ruiskuttaa syönninestoainetta reppuruiskulla.

Metsäkeskuksen vetämässä tutkimushankkeessa mukana ovat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI, Luonnonvarakeskus ja Riistakeskus.