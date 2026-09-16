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Juuri nyt | Ulkolaattojen kiinnitys suoraan betoniin epäonnistuu lähes aina Suomen oloissa ‒ näin saat ne pysymään tiukasti kiinni myös terassilla
Tilaajalle | Näin rehunurmille tulossa oleva ylläpitovaatimus eroaa sadonkorjuuvelvoitteesta: ”Kyse on periaatteesta”