Puolukkasesonki on parhaimmillaan, ja Luonnonvarakeskus Luken loppukesän satoennusteen mukaan puolukka-apajat kutsuvat vielä pitkälle syksyyn.

Kausiherkuttelun lisäksi moni poimii puolukkaa myös urakalla talven varalle.

Monen säilöjän muistisääntönä on, ettei puolukan säilönnässä tulisi käyttää sokeria lainkaan.

Iltalehden jutun mukaan kyseessä näyttäisi kuitenkin oleman enemmän uskomus kuin nyrkkisääntö. Lehti kertoi aiemmassa jutussaan syyskuussa, ettei pakastettaviin puolukoihin kannata lisätä sokeria.

Tämän myötä puolukoiden suurkuluttaja ja -säilöjä Mirja Sevon otti lehden toimitukseen yhteyttä, ja halusi kumota väärän myytin sokerin haitallisuudesta.

”Tosiasiassa puolukkasurvoksen voi ihan hyvin sokeroida, eikä se ala käydä. Minulla on vuosikymmenien kokemus puolukan säilömisestä, niin pakasteena kuin sokeroituna survoksena jääkaapissa”, Sevon kertoo viestissään lehdelle.

Joka vuosi isot määrät puolukkaa keräävä ja säilövä Sevon luottaa yhteen tapaan.

”Pakastaminen sellaisinaan, heti poimimisen jälkeen”, hän vinkkaa.

Aiemmassa jutussa varoiteltiin sokerin lisäämisestä puolukkasurvokseen siitä syystä, että sokeria saanut survos voisi alkaa käydä.

Myös marttaliiton ruoan ja ravitsemuksen johtava asiantuntija Marjo Rantapusa vahvistaa lehdelle, ettei sokerin lisäämistä kannata suoraan tyrmätä.

”En osaa itsekään sanoa, mistä aiempi uskomus on peräisin”, hän toteaa lehdelle.

”Historian saatossa osalla on ollut tapana säilöä pienen sokerimäärän kera ja osalla ilman. Jos survos alkaa käymään on survos ollut luultavammin liian lämpimässä tai sinne oon päätynyt epäpuhtauksia tai pilaantuneita marjoja.”

Uskomuksen taustalla voisi hänen mukaansa piillä tottumus siitä, että sokeri toimii hiivojen ravintona ja käynnistää herkästi käymisen.

”Jos survoksessa on vähän sokeria se voi alkaa käymään, mikäli säilytyslämpötila nousee. Nykyään kun survosta säilytetään jääkaapeissa tai muualla viileässä, ei tätä riskiä ole. Vuosikymmeniä sitten survosta säilytettiin esimerkiksi aitassa, tämä saattoikin olla ongelma”, Rantapusa toteaa lehdelle.

Iltalehti: Mullistava muutos puolukan säilömiseen – Saa sittenkin käyttää

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