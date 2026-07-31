Suomessa havaittiin eilen ensimmäinen ASF-tapaus − tällaisella alueella metsästys on jo kielletty Paikallisia metsästysseuroja on jo informoitu tilanteesta. Metsästäjät odottavat parhaillaan lisäohjeita.

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Villisikojen ja kaikkien muiden eläinlajien metsästys on kielletty, elleivät viranomaiset toisin määrää. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Eläintaudit Eija Vallinheimo

Ruokavirasto tiedotti torstaina ensimmäisestä Suomesta havaitusta afrikkalaisen sikaruton (ASF) tapauksesta. Tautia löydettiin Virolahdelta löydetyistä kuolleista luonnonvaraisista villisianporsaista.

Ruokaviraston määrittelemä ASF-tartuntavyöhyke kattaa Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan kuntien alueella siten, että vyöhyke sisältää Virolahden ja Miehikkälän kunnat kokonaan sekä Lappeenrannan kaupungista Lappeenrannan Vainikkalan asemalle johtavan rautatien etelänpuoleisen alueen. Taudin esiintymispaikka sisältyy tartuntavyöhykkeeseen.

Ilmoita kuolleesta tai sairaasta villisiasta Kaikista kuolleena löydetyistä tai sairailta vaikuttavista villisioista tulee ilmoittaa nopeasti kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille.

Alueella pyritään selvittämään taudin levinneisyyttä luonnonvaraisissa villisioissa ja estämään taudin leviäminen muualle Suomeen.

Määritellyllä tartuntavyöhykkeellä luonnonvaraisten villisikojen ja kaikkien muiden eläinlajien metsästys on kielletty. Myös luonnonvaraisten villisikojen ja muiden luonnonvaraisten eläinten ruokinta on kielletty, ellei Ruokavirasto määrää toisin. Kielto ei koske sellaisia ruokintatapoja ja -menetelmiä, joissa villisiat eivät pääse syömään rehua, tai ruokintaa sellaisella rehulla, joka ei houkuttele villisikoja ruokintapaikalle.

Metsästäjät tulevat olemaan tärkeässä roolissa ASF-taudin leviämisen estämisessä. Alueella tullaan todennäköisesti järjestämään luonnonvaraisten villisikojen metsästystä ja kuolleiden eläinten etsintää tartuntavyöhykkeeseen kuuluvalla alueella.

Samalla Ruokavirasto huolehtii, että kaikki tartuntavyöhykkeellä lopetetut ja kuolleena löydetyt luonnonvaraiset villisiat tutkitaan ja niistä otetaan näytteitä afrikkalaisen sikaruton varalta. Kaikki alueella lopetetut ja kuolleena löydetyt luonnonvaraisten villisikojen ruhot ja elimet pitää hävittää tavalla, josta ei aiheudu afrikkalaisen sikaruton leviämisen vaaraa.