Metsänomistajien taakka kevenee Ruotsissa Ruotsi helpottaa metsänomistajien taakkaa mahdollistamalla hakkuiden aloittamisen entistä aiemmin.

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Aiemmin metsänomistajan on pitänyt odottaa kuusi viikkoa hakkuuilmoituksen jättämisestä ennen kuin toimenpiteet on voitu aloittaa. Kuva: Markku Pulkkinen

Metsä | Metsänhoito Aida Salminen

Ruotsin hallitus on päättänyt metsänhoitoasetuksen muutoksesta, joka helpottaa hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimenpiteiden aloittamista ennen hakkuuilmoituksen normaalin määräajan umpeutumista.

Aiemmin Ruotsissa on pitänyt esittää erityisiä syitä, jos toimenpiteen on halunnut aloittaa ennen kuin lakisääteinen kuuden viikon odotusaika on kulunut umpeen. Nyt tästä vaatimuksesta luovutaan.

”Otamme jälleen askeleen metsänomistajien toiminnan helpottamiseksi. Kun Ruotsin metsähallitus on käsitellyt hakkuuilmoituksen ja todennut, ettei lisätoimia tarvita, metsänomistajan pitäisi voida aloittaa toimenpiteet ilman erityisten syiden esittämistä”, sanoo maaseutuministeri Peter Kullgren Ruotsin hallituksen tiedotteessa.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa metsänomistajien toimintaa ja yhdenmukaistaa metsänhoitolainsäädäntö ympäristölain vastaavien säännösten kanssa.

Muutoksen odotetaan lisäävän metsätalouden joustavuutta. Se voi esimerkiksi tarkoittaa myrskyn kaataman puuston nopeampaa korjaamista tai jäisen maan hyödyntämistä.