Metso-metsiensuojeluohjelma saa jatkoa vuosille 2026–2040, ympäristöministeriö tiedottaa. Ensimmäinen kausi toteutettiin vuosina 2008–2025.
Ohjelman tavoite on parantaa metsäisten luontotyyppien ja metsälajien tilaa. Se perustuu maanomistajien vapaaehtoisiin suojelu- ja luonnonhoitotoimiin.
Ohjelma on jaettu kahteen kauteen: 2026–2030 sekä 2031–2040.
Uuden kauden tavoitteena on kasvattaa luonnonsuojelualueita 50 000 hehtaarilla ja edistää talousmetsien luonnonhoitoa 30 000 hehtaarilla vuoteen 2030 mennessä. Vuositasolla tavoitteena on suojella 10 000 hehtaaria.
Vuosien 2031–2040 tavoitteet johdetaan kansallisesta ennallistamissuunnitelmasta.
Ohjelman painopiste on eteläisessä Suomessa, mutta se laajenee kattamaan koko maan. Pohjoisessa suojelu kohdentuu vanhoihin ja luonnontilaisiin metsiin.
Metso-ohjelman toteuttavat alueelliset elinvoimakeskukset, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus ja joukko sidosryhmiä.
Ohjelma toimenpiteet edellyttävät valtiolta merkittävää panostusta ohjelman rahoitukseen. Suurimmat suorat kustannukset aiheutuvat luonnonsuojelualueverkoston kehittämisestä yksityismailla sekä yksityismaiden ympäristötuen ja luonnonhoidon kustannuksista.
Pysyvän suojelun lisäämisestä koituu vuosina 2026–2030 arviolta noin 300 miljoonan euron kulut, vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelusta 50 miljoonan euron kulut ja ympäristötuesta sekä luonnonhoidosta noin 135 miljoonan euron kulut.
