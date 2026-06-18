Tästäkö vientituote Suomelle? Lahdessa kokeillaan puupitoista kierrätysasfalttiaUudenlaisen asfaltin hiilijalanjälki voi olla jopa yli 90 prosenttia pienempi kuin perinteisen asfaltin.
Lahdessa testataan uudenlaista asfalttia, jonka hiilijalanjälki voi olla jopa yli 90 prosenttia pienempi kuin perinteisen asfaltin.
Siinä bitumia on osittain korvattu puupohjaisella ligniinillä. Puolet aineksista on kierrätettyä asfalttia. Valmistus tapahtuu verrattain matalassa lämpötilassa, fossiilittomalla polttoaineella.
Lahden kaupunki, LUT-yliopisto ja Peab testaavat tuotetta Lahden Aleksanterinkadulla.
Ligniinipitoisesta kierrätysasfaltista toivotaan vientituotetta suomalaiselle osaamiselle.Artikkelin aiheet
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