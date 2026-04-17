Lämmin kevät ei innostanut valkoposkihanhia normaalia aikaisempaan kevätmuuttoon Valkoposkihanhien muutto on ollut tänä vuonna selvästi kahta edelliskevättä myöhäisempi.

Viikonloppuna ennusetaan olevan hyvä sää on hyvä hanhien muutolle. Kuva: Lari Lievonen

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Birdlife Suomi kertoo, että valkoposkihanhien muutto etenee suurin piirtein keskimääräisessä aikataulussa. Suomen oma pesimäkanta muuttaa tänne aiemmin kuin Barentsinmeren paljon suurempi läpimuuttava kanta, joka kerää voimiaan edelleen talvialueillaan.

Tämän vuoden varhaisin havainto valkoposkihanhesta on BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan 9.3. Maarianhaminan Oxelgrändissä.

Suurimmat kerääntymät ovat alkukeväille totutusti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yli tuhannen valkoposkihanhen kokoontumisia on ollut huhtikuun puoliväliin mennessä Mynämäellä, Orimattilassa, Vihdissä ja Myrskylässä.

Valkoposkihanhia enemmän maastossa on nyt tundra- ja taigametsähanhia sekä tundrahanhia.

Suomen ja Saksan GPS-lähettimillä valjastettuja Barentsinmeren pesimäkannan valkoposkihanhia on paikannettavissa noin 50. Nämä ovat edelleen talvialueillaan Alankomaiden, Pohjois-Saksan, Tanskan ja Etelä-Ruotsin alueella.

”Itämerellä pohjoisenpuoleinen tuuli jarruttaa aluksi valkoposkihanhien etujoukkojen saapumista, mutta viikonloppuna sää on hyvä muutolle. Alkuviikosta kylmä koillisvirtaus etenee Baltiasta Keski-Eurooppaan ja hiljentää hanhimuuttoa”, ennustaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen.

Tilanneraportti tämänhetkisestä hanhitilanteesta perustuu BirdLifen ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistyöhön.