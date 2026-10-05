Yritysten mukaan paperitehtaiden ala-ajo nopeutuu, jos yhteisyritys ei toteudu.

EU nihkeänä UPM:n ja Sappin miljardidiilille

UPM ja Sappi odottavat yhteisyritystä koskevaa EU:n päätöstä vuoden loppuun mennessä.

UPM ja Sappi odottavat yhteisyritystä koskevaa EU:n päätöstä vuoden loppuun mennessä. Kuva: Jarno Mela, Sappi, koonnut: Aatu Jaakkola

Euroopan komissio on toistanut vakavat huolensa UPM:n ja Sappin suunnittelemasta paperiyhtiöstä. Yhtiöt kertovat jatkavansa EU:n ilmaisemiin huolenaiheisiin vastaamista.

UPM ja Sappi ovat saaneet Euroopan komissiolta kirjeen, jossa todetaan komissiolla olevan edelleen vakavia huolenaiheita ehdotettuun graafisten paperien yhteisyritykseen liittyen. Osapuolet ovat parhaillaan analysoimassa ja valmistelemassa vastausta kirjeeseen.

”Yhteisyritys tukisi pitkällä tähtäimellä eurooppalaisen paperiteollisuuden kilpailu- ja sopeutumiskykyä.” UPM

UPM on eri mieltä komission alustavasta arviosta ja jatkaa vuoropuhelua osana arviointiprosessia. UPM uskoo, että ehdotettu yhteisyritys tukisi pitkällä tähtäimellä eurooppalaisen graafisen paperiteollisuuden kilpailukykyä, kestävyyttä ja sopeutumiskykyä.

Vastatakseen komission huoliin osapuolet suunnittelevat myös jättävänsä ehdotuksen tietyistä sitoumuksista.

Yhtiöiden mukaan tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapa yrityskauppojen arviointiin on erityisen tärkeä rakenteellisesti laskevilla markkinoilla. Digitalisaation takia graafisen paperin kysyntä Euroopassa on laskenut yli puoleen viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ja sen ennustetaan laskevan edelleen lähivuosina.

Ehdotettu yhteisyritys mahdollistaisi toimialan kapasiteetin järjestelmällisemmän sopeuttamisen samalla kun se säilyttäisi toimitusvarmuuden ja tuottaisi merkittävää tehokkuutta.

Yritysten mukaan Euroopan graafisen paperin teollisuuden näkymät vaikeutuisivat huomattavasti, jos yhteisyritys ei toteudu.

Eurooppalaiset tuottajat olisivat kasvavan paineen alla, mikä nopeuttaisi kapasiteetin sulkemista. Se tekisi asiakkaat jo lyhyellä aikavälillä riippuvaisiksi tuonnista eri paperilaatujen tarjonnan merkittävän kapenemisen vuoksi.

Jatkuva markkinan lasku ja ylikapasiteetti vaikeuttaisivat kilpailukykyisen ja luotettavan eurooppalaisen tarjonnan ylläpitämistä.

UPM ja Sappi ilmoittivat suunnitellusta yhteisyrityksestä vuonna 2025 ja allekirjoittivat lopullisen sopimuksen toukokuussa 2026.

Järjestely vaatii muiden ehtojen ohella yrityskauppavalvontaa koskevia hyväksyntöjä, ja suurin osa maista, mukaan lukien Kiina, Etelä-Afrikka ja USA, ovat jo hyväksyneet järjestelyn.

Euroopan komission lopullista päätöstä odotetaan vuoden 2026 loppuun mennessä tai pian sen jälkeen. Yhteisyritys aloittaisi toimintansa järjestelyn toteuttamisen jälkeen.