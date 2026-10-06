Metsähallituksen Luontopalveluissa alkaa muutosneuvottelut, enintään 12 työtehtävää päättyyLuontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna.
Metsähallitus ilmoitti tiistaina aloittavansa Luontopalveluissaan muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 12 työsuhteen päättymiseen. Lisäksi olennaisia muutoksia voi tulla enintään 13 ihmisen työehtoihin.
Muutosneuvottelujen piirissä on 33 ihmistä.
Metsähallitus kertoo neuvotteluiden koskevan asiakaspalvelun uudistamista sekä Suomen luontokeskus Haltian toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestämistä.
Luontopalvelujen asiakaspalvelujen uudistaminen alkoi viime vuonna. Silloin luontokeskusverkostosta päätettiin luopua vaiheittain ja siirtää asiakaspalvelun painopistettä valtakunnallisiin digitaalisiin palveluihin.
Luontokeskusten määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Samalla asiointi on yhä enemmän siirtynyt digitaalisiin kanaviin.Artikkelin aiheet
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