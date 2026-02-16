Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Vain kolmasosa suomalaisista suhtautuu nuorten tulevaisuuteen optimistisesti
Tilaajalle
|
Ukrainalainen kirjailija sai Suomessa työrauhan ‒ ”Sitä on vaikea sanoin kuvata, millaista on elää sodan keskellä”
Jäälle lojumaan jätetyt kalat eivät ole vastuullista toimintaa – tämä lakikin astuu kuvaan
Jäälle jätetyt kalat, olivatpa ne pieniä ahvenia tai muita lajeja, ovat huonoa mainosta kalastukselle. Laitontakin homma on.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
16.2.2026
13:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
kalastus
eläinten hyvinvointi
ympäristölainsäädäntö
vastuullinen kalastus
ahven
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Yara Suomi
Hannu Heikkilä käyttää lehtilannoitteita joka ruiskutuksella – ”Ihan älytön vaikutus”
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Kalan myyntikielto ei mahdu maalaisjärkeen
2
Koneet ja kulkuneuvot
|
”Ehdin nostaa käden suojakseni ennen kuin osui” – metsätöissä läheltä piti -tilanteita sattuu tuon tuosta
Tilaajalle
3
Ympäristö
|
Sijaitseeko maillasi tuhoutunut lähde? Valtio voi maksaa sen kunnostuksen
Tilaajalle
4
Kodin talous
|
Omia vai naapurilta ostettuja? Polttopuun alkuperä vaikuttaa myyntitulojen verotukseen
Tilaajalle
5
Kodin talous
|
Metsänomistaja, muistithan ilmoittaa alvit oma-aloitteisesti?
Tilaajalle
6
Metsänhoito
|
Paukkupakkaset eivät kirjanpainajaa hetkauta, mutta myrskypuut ovat otollisia kohteita
7
Puukauppa
|
”Kuusitukista on käyty kohtuullisen kovaa kisaa” – puukauppa heräilee koomasta
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut 2024 järjestetään 25. kerran Riihimäellä – mukana kaksi uutuutta
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut avattiin neljän vuoden tauon jälkeen
Koneviesti
|
Onko edullinen Smert Turistov -retkikeitin lempinimensä mukaisesti ”Turistien surma”? – laite on neuvostoliittolaisen suihkumoottoritehtaan valmistama
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Merimetalli Ky
Koti
|
Riukuaita kuuluu suomalaiseen maisemaan – helppo asentaa itse