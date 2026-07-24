Tällaisen näkemyksen metsäteollisuuden markkinoista antaa laitevalmistajaValmetin tulos parani toisella neljänneksellä selvästi viime vuodesta.
Suomalaisen konepajayritys Valmetin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6 prosenttia verrattuna viime vuoden vertailukauteen.
Liiketulos kasvoi 127 miljoonaan euroon vertailukauden 57 miljoonasta eurosta. Liiketulosprosentti nousi melkein kymmeneen prosenttiin.
Saadut tilaukset taas laskivat 10 prosenttia. Tilauksien lasku selittyy biomateriaalipuolen investointiprojektien tilauskertymästä, joka oli vertailukautta alhaisempi, mutta kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
”Biomateriaalipuolella näimme ensimmäiset merkit investointihalukkuuden elpymisestä vuoden poikkeuksellisen hiljaisen alun jälkeen”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hinnerskov tiedotteessa.
”Biomateriaalipuolen projektitilaukset olivat 501 miljoonaa euroa, mikä oli selkeä parannus ensimmäiseen neljännekseen verrattuna”, hän jatkaa.
Käytännössä biomateriaaliliiketoiminta tarkoittaa Valmetin metsäteollisuudelle toimittamia koneita, tuotantolinjoja ja niihin liittyviä palveluja.Artikkelin aiheet
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