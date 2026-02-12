Ponssen metsäkoneita on valmistunut jo 22 000 – juhlakone matkaa IrlantiinAsiakkaalle toimitettiin kuormatraktorin lisäksi myös Ponssen harvesteri.
Ponssen valmistama 22 000. metsäkone toimitettiin eilen tiistaina Vieremän tehtaalta irlantilaiselle asiakkaalle G&G Timber Harvestingille.
Juhlakone on monenlaisiin maastoihin sopiva kuormatraktori Ponsse Elk.
“Tämä on merkittävä merkkipaalu yhteistyössämme G&G Timber Harvestingin kanssa. Ponsse Elkin lisäksi samassa toimituksessa asiakkaalle lähtee myös Scorpion Giant -harvesteri täydentämään heidän konekantaansa”, kertoo Ponssen Euroopan aluejohtaja Ville Mansikkamäki tiedotteessa.
Veljekset Greg ja Garrett Cuddy perustivat G&G Timber Harvestingin vuonna 2009. Nykyään toiminnassa ovat mukana myös kolmas veli David, Gregin poika Greg Jr. sekä heidän serkkunsa Pakie.
