Sora-alueen kylvö onnistui yli odotusten Männyn kylvö voi onnistua todella hyvin, kertoo hartolalainen Timo Saarinen.

Tästä se lähti. Timo Saarinen kylvi entiselle soranottoalueelle männyn siemenet. Kuva: Timo Saarinen

Metsä | Metsänhoito Hanna Lensu

Metsänomistajan Aarteen joulukuun jutussa puitiin metsän kylvöä. Toimitukseen otti yhteyttä hartolalainen metsänomistaja Timo Saarinen, sillä hänellä on kokemusta hieman erikoisemman alueen metsittämisestä kylvämällä.

Saarinen uudisti vuonna 2016 noin kymmenen hehtaarin kokoisen entisen soranottoalueen kylvämällä männyn siemeniä.

”Suunnittelin traktorin perään hyvin yksinkertaisen kylvökoneen, joka tosin on vieläkin prototyyppi ja vaiheessa, mutta toimivaksi havaittu. Kylvin tuon sora-alueen 1,3 kilon siemenmäärällä”, hän kirjoittaa.

Traktorin perään kiinnitettävän kylvökoneen rakentamiseen meni vain muutamia tunteja ja itse kylvökin hoitui todella nopeasti, noin neljässä tunnissa.

”Maasto oli todella helppoa ja ajoin tarkoituksella hyvin tarkasti samansuuntaisia linjoja myöhempää tarkkailua varten.”

Kylvön onnistumisesta esitettiin epäilyksiäkin – esimerkiksi siementen niukan määrän vuoksi – mutta alue taimettui lopulta todella hyvin. ”Satelliittikuvissa on havaittavissa selvästi kylvörivit. Luontaista taimettumista on myös tapahtunut ympärillä olevien männiköiden siemenistä”, Saarinen kertoo.

Nyt hän vielä jännittää, selviääkö taimikko ilman pahempia hirvituhoja. Jonkin verran hirvet ovat jo järsineet mäntyjä.

Sen sijaan samalla kylvökoneella kokeiltu serbiankuusen viljely pienellä alueella epäonnistui. Saarinen oli istuttanut verrokiksi kuusentaimia tarkkoihin riveihin. Kuuset ovat kasvaneet, mutta serbiankuusia ei ole ilmestynyt.

”Liekö siemenen itävyydessä ollut vikaa tai kylvö ei vain muuten soveltunut”, Saarinen pohtii.