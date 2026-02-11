”Nyt olisi erinomainen aika ostaa alikehittynyt saha Ukrainasta” – maan metsätaloutta aletaan kehittää toden teolla Ukrainaan pyrkiville metsäalan yrityksille on tukea tarjolla. Ukraina tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Janne Harjunpää ja Forests of Ukrainen strategiajohtaja Viktor Busko (oik.) vaihtavat ajatuksia metsässä Zytomirin kaupungin lähellä. Kuuntelemassa paikallisia metsureita. Kuva: Forests of Ukraine

Metsä | Ulkomaat Jukka Hämäläinen

Vaikka Suomen metsäsektorilla on vilpitön tahto auttaa Ukrainaa, samalla tähyillään mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.

"Suomella on vahvaa metsäosaamista ja Ukrainalla suuret metsävarannot. Hankkeella on hyvät mahdollisuudet poikia molempia maita hyödyttävää kaupallista yhteistyötä", totesi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio metsäyhteistyöhankkeen tiedotteessa kesällä 2025.

Metsäkeskuksen hankepäällikkö Leena Leskinen uskoo, että metsävaratietojen kartoittamisessa olisi potentiaalia suomalaisille yrityksille.

”Olisi arvokasta, että korkean osaamisen suomalaiset yritykset olisivat valmiina, kun yhteistyömahdollisuuksia tulee. Kun esittelemme esimerkiksi sitä, miten harvesteri käyttää metsävaratietoa ja mittaa puuta, se on samalla markkinointia siitä, mitä kaikkea suomalaisella teknologialla voisi tehdä. Kun hanke etenee, pääsevät yrityksetkin esittäytymään.”

”Pyrimme tukemaan kaupallisia toimijoita.” Pasi Poikonen

Ukrainan metsävarojen pääsy Euroopan markkinoille vaikuttaisi Metsäteollisuus ry:n johtajan, pääekonomisti Maarit Lindströmin mukaan myönteisesti puumarkkinatilanteeseen. Myös maan uudelleenrakennus tulee ennen pitkää kasvattamaan sahatavaran kysyntää.

”Tarvittavan teollisen infrastruktuurin rakentaminen ja puuvarojen hyödyntäminen ovat edellytyksiä sille, että Ukrainaan kehittyy talouskasvua tuottavaa edistyksellistä puunjalostusteollisuutta”, hän sanoo.

Luonnonvarakeskuksen ryhmäpäällikkö Pasi Poikonen uskoo, että suomalaisille talonrakentajille tulee kysyntää Ukrainassa.

”Pyrimme tukemaan kaupallisia toimijoita. Järjestämme Suomessa koulutusta ja autamme kontakteissa.”

Ukrainan valtion metsäyhtiön hallituksen jäsenellä Janne Harjunpäällä on viesti Suomen sahateollisuudelle ja puutavaran jalostajille.

”Nyt olisi erinomainen aika ostaa alikehittynyt saha Ukrainasta ja hankkia alusta kehitykselle. Ja kun aika on oikea, tehdä modernisointi. Ukrainasta on hyvät vientimahdollisuudet Mustanmeren kautta.”