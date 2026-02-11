Pihoilla vieraillut ilves lopetettiin Liperissä poliisin määräyksestäNoin kuukauden ajan Pohjois-Karjalan Liperissä pihoilla toistuvasti vieraillut ilves lopetettiin poliisin määräyksestä.
Ilveksen aiheuttama uhka alueen ihmisten hengelle ja terveydelle oli poliisin arvion mukaan välitön ja vakava. Taajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä liikkunut ilves oli menettänyt ihmisarkuutensa täysin. Asiasta kertoi Itä-Suomen poliisilaitos keskiviikkona.
Poliisin mukaan ensisijainen toimenpide on eläimen karkottaminen. Tässä tapauksessa ilveksen poikkeava käytös oli jatkunut pitkään ja oli jo tiedossa, ettei se reagoi ihmiseen tai tavanomaisiin karkottamisyrityksiin.
Ilves toimitetaan Ouluun Ruokaviraston tutkittavaksi.Artikkelin aiheet
