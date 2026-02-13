Koskisen tulos ei pysynyt liikevaihdon kasvun tahdissaKoskisen ohjeistaa kattavuuden nousua tälle vuodelle. Puun hinta pysyi yhtiön johdon mukaan korkeana.
Puutuotekonserni Koskisen liikevaihto kasvoi neljänneksen viime vuonna, mutta tulos ei kehittynyt samaa tahtia.
Koko vuoden liikevaihto oli 355 miljoonaa euroa. Se oli yhtiön historian suurin. Orgaanisen kasvun vaikutus oli noin 16 prosenttia.
Liiketulosta Koskisen teki 14 miljoonaa euroa, joka oli kymmenen prosenttia parempi kuin vuonna 2024. Liikevoittomarginaali sen sijaan laski ja oli 4,0 prosenttia liikevaihdosta.
Toimitusjohtaja Jukka Pahta sanoo tilinpäätöstiedotteessa, että sahateollisuudessa viime vuosi oli voimakkaan kasvun kautta.
”Luvuissa on nähtävissä Iisveden Metsän liiketoiminnan vaikutus, mutta tämän lisäksi merkittävää kasvua tuli myös orgaanisesti Järvelän sahan volyymikasvun tukemana. Sahateollisuuden kasvu on ollut nopeaa ja tuotantokapasiteetin määrä on lisääntynyt noin 70 prosenttia vuodesta 2022”, Pahta toteaa tiedotteessa.
Vuoden viimeisellä sahateollisuuden kannattavuus heikkeni ja käyttökate oli 2,0 (3,3) miljoonaa euroa. Koko vuonna sahateollisuuden käyttökate oli 14 miljoonaa euroa. Se melkein kaksinkertaistui vuotta aiemmasta.
Pahdan mukaan loppuvuoden kannattavuuden heikkeneminen johtui puuraaka-aineen korkeammasta hintatasosta, kausiluonteisesti laskeneista sahatavarahinnoista sekä metsäenergian pienemmistä määristä samoin kuin metsäenergian ja kuitupuun alhaisemmista hinnoista.
”Sahatavaran kysyntä pehmeni hieman loppuvuodesta ja samalla kuljetusten saatavuudessa oli haasteita, mikä näkyi hieman kasvaneina valmistuotevarastoina. Tilauskanta oli kuitenkin hyvällä tasolla vuoden lopussa.”
Pahdan mukaan havu- ja koivutukkien hankintahinnat pysyivät markkinaolosuhteet huomioiden korkealla tasolla laskusta huolimatta.
Levyteollisuuden kannattavuus parani viimeisellä neljänneksellä, mutta koko vuoden tarkastelussa se heikkeni. Koko vuoden käyttökate oli melkein 16 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin lähestyi 18:aa miljoonaa euroa.
”Loppuvuoden kannattavuuden paraneminen tuli pääosin koivuvanerin lisääntyneistä toimitusvolyymeista. Lastulevyn kysyntä oli edelleen maltillista rakentamisen heikon syklin takia, ja tuotantoa jouduttiin ajoittain rajoittamaan”, Pahta sanoo.
Koskisen nostaa tulosohjeistustaan. Konsernin vuoden 2026 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2025 tasosta ja oikaistun käyttökatemarginaalin odotetaan olevan 8–12 prosenttia.
Aiemman ohjeistuksen liikevaihtotavoite oli sama, mutta käyttökatemarginaalin haarukka 7–11 prosenttia.
Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että viime vuoden tuloksesta jaetaan osinkoa 0,14 osakkeelta. Vuotta aiemmin se oli 0,12 euroa osakkeelta.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat