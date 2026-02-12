Greenpeace estää hakkuita Koneen Säätiön tuella Koneen Säätiö tukee Greenpeacen metsävalvontaa 325 000 eurolla.

Jaa Kuuntele

Greenpeacen aktivistit vahtivat mahdollisia hakkuukohteita. Kuva Portinvaarasta Suomussalmelta valtion metsästä. Kuva: Jarkko Virtanen

Metsä | Metsäpolitiikka Jarmo Palokallio

Koneen Säätiö on myöntänyt 325 000 euroa tukea Greenpeacen Metsävalvonta-hankkeelle. Tavoitteena on estää Greenpeacen suojelunarvoisiksi määrittelemien metsien päätyminen hakkuisiin.

Koneen Säätiö on määrätietoisesti rahoittanut vanhojen ja luonnontilaisten metsien kartoittamista. Säätiön muutosjohtajan Mari Pantsarin mukaan Greenpeacen hanke edistää vanhojen metsien säilymistä.

Valtioneuvosto hyväksyi viime keväänä vanhojen metsien määritelmät. Ne vaihtelevat maan eri osissa ja perustuvat puuston ikään ja kuolleen puun määrään.

Käytännön metsätaloutta harjoitetaan niiden mukaisesti.

Greenpeacen näkemys luonnonmetsistä poikkeaa Suomessa käytetystä virallisesta määritelmästä.

Demokraattisesta päätöksenteosta piittaamaton järjestö uutisoi ahkerasti omien näkemystensä mukaisia luonnonmetsiä uhkaavista hakkuista. Etenkin Metsähallitus on sen hampaissa.

Greenpeacen Metsävalvonta-hanke nostaa esiin ympäristöjärjestöjen määritelmien mukaisten luonnonmetsien sijainti- ja luontotiedot.

“Hankkeen avulla luonnonmetsien kohtalosta huolestuneet kansalaiset voivat tarkkailla, ovatko arvometsämme uhattuna. Samalla luomme jatkuvan valmiuden puuttua hakkuisiin maastokäynneillä ja aktiivisella yhteistyöllä median ja muiden sidosryhmien kanssa”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.

Toimintamallin tukena on tietokanta, johon on kerätty saatavilla oleva karttatieto metsistä, joilla on suojeluarvoja. Tämä tietokanta yhdistetään julkisiin metsänkäyttöilmoituksiin.

Hankkeessa kerätään olemassa olevaa tietoa ja todennetaan sen paikkansa pitävyyttä maastossa, ja kehitetään sovellus metsien suojelijoiden käyttöön.

Medianäkyvyyden osalta Greenpeace on onnistunut varsin hyvin. Sen luonnonmetsinä pitämien metsien hakkuita koskevat uutiset menevät yleensä jo nyt sellaisenaan läpi medioissa.