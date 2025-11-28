Audiomedia: Metsäteollisuus joutuu murrokseen – puusta syntyvä muoti, design ja arkkitehtuuri ovat alan tulevaisuuden vetureita Asiantuntijan mukaan nyt on aika ratkaisuille, jotka vievät toimialaa eteenpäin.

Puu taipuu vaikka sähkökitaraksi. Kuva soitinrakentaja Juha Ruokankaan verstaalta. Kuva: Markku Pulkkinen

Jukka Hämäläinen

Suomalainen metsäsektori on käännekohdassa, jonka mittakaavaa ei ole vielä täysin ymmärretty, väittää pitkän uran metsäsektorilla tehnyt johtava neuvonantaja Terhi Koipijärvi.

”Muutos on ollut hidas ja on aika ryhtyä rakentamaan ratkaisuja, jotka vievät toimialaa uuteen aikaan – kuluttajamarkkinoille, kansainvälisiin kumppanuuksiin ja korkeamman jalostusarvon tuotteisiin”, hän sanoo.

Puurakentamisesta voi vielä tulla Koipijärven mukaan Suomen metsäteollisuudelle suuri kaupallinen mahdollisuus.

”Meillä on kaikki: metsä, designkulttuuri, arkkitehtuuri. Puurakentaminen nähdään muualla vielä vahvemmin ilmastopolitiikan työkaluna, ja vähähiiliseen rakentamiseen ohjataan. Tätä kohti meidänkin pitää Suomessa mennä”, Koipijärvi sanoo Audiomedian artikkelissa.

Kun tähän saakka metsäteollisuus on ollut perinteisesti yritysten välistä bisnestä, nyt pitäisi Koipijärven mukaan mennä rohkeasti kuluttajamarkkinoille ja ymmärtää muotia, muotoilua ja elämyksiä.

”Kun Pariisin muotitalo markkinoi suomalaista puupohjaista kangasta, metsä muuttuu brändiksi, ei raaka-aineeksi.” Terhi Koipijävr

Koipijärvi on lanseerannut ajatusta Finnish Forest Fashion -konseptista, joka yhdistäisi metsäsektorin ja muotiteollisuuden.

”Nyt ollaan menossa sitä kohti ja nyt aika alkaa olla kypsä. Maailma etsii kestäviä materiaaleja, ja puupohjaiset tekstiilit voivat olla Suomen seuraava vientimenestys.”

”Kuluttajatuotteet voivat toimia myös mielikuvallisesti, kun ne tekevät metsästä konkreettisen ja haluttavan osan arkea. Kun Pariisin muotitalo markkinoi suomalaista puupohjaista kangasta, silloin metsä muuttuu brändiksi, ei raaka-aineeksi.”

Terhi Koipijärven mukaan metsäala muodostuu nykyisin samanmielisistä ihmisistä. ”Jos haluamme uudistua, meidän on oltava valmiita altistumaan erilaisuudelle ja uusille näkökulmille.” Kuva: Markku Laukkanen

Koipijärven mukaan metsäsektorilla on kyse pysyvästä muutoksesta, ei syklistä.

”Olen nähnyt metsäsektorilla kolmen vuosikymmen aikana monta sykliä, mutta nyt metsäsektori elää hetkessä, jossa vanhat menestystarinat eivät kanna. Paperin ja sellun varaan rakentunut volyymibisnes on ollut omassa ajassaan vahva ja sen varaan on rakennettu yhteiskuntaa, mutta nyt kestävä kasvu vaatii uutta kulttuuria synnyttämään menestystä.”

Lähteenä Metsämiesten Säätiön rahoittaman Metsä vastaa -sarjan juttu, jonka on tuottanut Audiomedia.