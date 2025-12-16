Neljä miestä metsästi vesilintuja luonnonsuojelualueen saaressa – yhdeltä puuttui metsästyskortti, toisella käytössä lyijyhaulitEpäillyt kiistivät kuulusteluissa tienneensä saaren sijaitsevan luonnonsuojelualueella.
Rajavartiolaitoksen partio keskeytti laittoman metsästyksen läntiselle Suomenlahdelle sijoittuvalla Dalkarön luonnonsuojelualueella, kertoo Suomenlahden merivartiosto. Neljää ihmistä epäillään metsästysrikoksesta.
Tutkinta sai alkunsa, kun kansalainen ilmoitti viranomaisille luonnonsuojelualueella havaitsemastaan metsästyksestä. Rajavartiolaitoksen partio keskeytti nelihenkisen seurueen metsästyksen.
Seurue oli saapunut luonnonsuojelualueella sijaitsevaan saareen metsästämään vesilintuja. Heidän hallustaan takavarikoitiin neljä haulikkoa ja kolme saaliiksi saatua heinäsorsaa. Tapahtumapaikalta takavarikoitiin myös haulikon patruunoiden hylsyjä.
Lisäksi yhdellä epäillyllä ei ollut voimassa olevaa metsästyskorttia. Yhden epäillyn epäillään myös käyttäneen vesilinnustuksessa kiellettyjä lyijyhauleja.
Epäillyt kiistivät kuulusteluissa tienneensä saaren sijaitsevan luonnonsuojelualueella.
Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.
