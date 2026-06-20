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Metsä
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Metsänhoito
20.6.2026
06:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
metsätalous
ilmastonmuutos
puulajit
metsänkäyttö
Katri Himanen
Aarre
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