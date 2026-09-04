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Metsä
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Talous
4.9.2026
17:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
hiilinielu
metsä
LULUCF
Euroopan unioni
ilmastopolitiikka
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