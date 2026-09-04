Kotihoidontukea voi saada alle kolmevuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa.

Yle: Kelan johtaja lopettaisi kotihoidontuen kokonaan − ”Tämä on hyvin pitkälti naiskysymys”

Kelan uusi johtaja Kirsi Varhila ottaa Ylen haastattelussa tiukasti kantaa kotihoidontukeen. Hän nimittäin lakkauttaisi nykymuotoisen kotihoidontuen kokonaan ja korvaisi sen muilla tukimuodoilla.

”Kotihoidon tuen käyttö on selvästi vähentynyt. Kymmenen vuotta sitten oli 110 000 käyttäjää ja nyt noin 60 000”, Varhila sanoo.

Varhilan mielestä kotihoidontukea tulisi muuttaa osana lapsiperheiden etuisuuksien laajempaa tarkastelua.

Kotihoidontuki perustettiin 1980-luvulla vaihtoehdoksi kunnalliselle päivähoidolle. Ylen uutisessa mainitaan, että tässä kohderyhmää olivat ”maatilan emännät.”

Varhilan mukaan vuonna 2022 voimaan astunut perhevapaauudistus, jossa annettiin molemmille vanhemmille yhtäläinen kiintiö vanhempainvapaata, on lisännyt valinnanvapautta. Näin ollen se korvaa kotihoidontuen alkuperäistä tarkoitusta.

”Kotihoidon tuki on siinä mielessä aikansa elänyt. Jos vielä ajatellaan, että meillä on samanaikaisesti tullut uudet varhaiskasvatuspalvelut, joiden maksuja on alennettu.”

Kotihoidontukea voi saada alle kolmevuotiaasta lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Tuki on suuruudeltaan 377,68 euroa kuukaudessa ja jokaisesta muusta alle kolmevuotiaasta saa 113,07 euroa. Summista peritään vähintään 25 prosentin vero.

”Tämä on hyvin pitkälti myös naiskysymys, koska tuki liittyy suoraan naisten työllistymiseen, heidän asemaansa työmarkkinoilla, palkkatasoon ja sitä kautta myös eläkkeisiin.” Kirsi Varhila

Kotihoidontukea on kritisoitu naisten köyhyysloukuksi. Varhilan mukaan tämä saa tukea tilastoista esimerkiksi siinä suhteessa, että korkeasti koulutetut ja hyvässä työmarkkina-asemassa olevat käyttävät tukea huomattavasti lyhyempiä aikoja kuin pienituloiset.

”Tämä on hyvin pitkälti myös naiskysymys, koska tuki liittyy suoraan naisten työllistymiseen, heidän asemaansa työmarkkinoilla, palkkatasoon ja sitä kautta myös eläkkeisiin”, Varhila sanoo.

Kotihoidontuen kannattajat taas ovat perustelleet kantaansa alhaisella syntyvyydellä. Varhilan mukaan perustelulle ei ole tukea.

”Kotihoidontuella ei ole merkitystä syntyvyyteen. Syntyvyys on alhainen ja se on alenemaan päin, mutta tuki ei muuta sitä.”

Varhila aloitti Kelan johtajana elokuussa. Hän on aikaisemmin työskennellyt STM:n kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialueen johtajana.

Yle: Kelan uusi johtaja lopettaisi kotihoidontuen – ”Aikansa elänyt”