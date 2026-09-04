Maan hallituksen mukaan luonnoksen lähtökohtana on panna EU:n luonnon ennallistamislaki täytäntöön tavalla, joka ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia tai rajoituksia ruotsalaisille yrityksille.

Ruotsin jätti 3. syyskuuta maan luonnon ennallistamissuunnitelman luonnoksen Euroopan komissiolle. Asiasta tiedotti Ruotsin ilmasto- ja elinkeinoministeriö.

Tuoreessa luonnoksessa esitetään 39:tä toimenpidepakettia, jotka tiivistävät asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat suunnat. Toimenpiteet perustuvat Ruotsissa pitkään jatkuneeseen laajaan luonnonsuojelutyöhön.

Ruotsin luonnoksen toimenpidepaketit kattavat ilmasto- ja elinkeinoministeriön mukaan kaikki Ruotsille merkitykselliset luontotyypit ja ekosysteemit.

EU:n ennallistamisasetus tuli voimaan elokuussa 2024. Asetuksen mukainen kansallisen ennallistamissuunnitelman luonnos tuli toimittaa 1. syyskuuta 2026 mennessä Euroopan komissiolle.

Tämän jälkeen EU-komissiolla on kuusi kuukautta aikaa vastata luonnokseen kommentoimalla sitä. Kommenttien jälkeen maalla on kuusi kuukautta aikaa vastata lopullisella suunnitelmalla, eli 1. syyskuuta 2027 mennessä.

Suomessa kovin vääntö koskee erityisesti metsien luontotyyppien määritelmiä ja tarvittavan ennallistamisen laajuutta. Metsäalan toimijat ovat pitäneet ratkaisua kestämättömänä.

Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtar, EU-ministeri Jessica Rosencrantz, maaseutuministeri Peter Kullgren sekä Ruotsidemokraattien ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tiedottaja Martin Kinnunen painottavat tiedotteessa kansallista etua.

Muun muassa Rosencrantz korostaa maalla olevan vahva luonnonsuojeluperinne. Hallitus on käynyt tiivistä vuoropuhelua yritysten, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa kehitystyön aikana.

”Olemme myös varmistaneet, ettemme aseta maanomistajillemme ja yrityksillemme tiukempia vaatimuksia kuin tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen, ja olemme mahdollisuuksien mukaan hyödyntäneet myös lainsäädännön sallimia joustoja”, hän sanoo tiedotteessa.

Ruotsidemokraattien Kinnunen toteaa tämä olevan pohjimmiltaan valitettavaa EU-lainsäädäntöä.

”Tämän luonnon ennallistamissuunnitelmaluonnoksen avulla varmistamme, että Ruotsi pyrkii täytäntöönpanoon, joka suojelee tärkeitä kansallisia etuja, kuten maa- ja metsätaloutta.”

Myös Ruotsin metsäteollisuusyhdistys Skogsindustrierna kommentoi omassa tiedotteessaan uskovansa, että maan hallitus on kehittänyt tasapainoisen suunnitelman, joka edistää asetuksen tavoitteiden saavuttamista.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että hallitus on nyt jätetyssä suunnitelmassa tehnyt kompromisseja useiden eri yhteiskunnallisten tavoitteiden välillä”, sanoo Skogsindustriernan toimitusjohtaja Viveka Beckeman.

”Tämä on ehdottoman välttämätöntä, jotta suunnitelma voidaan toteuttaa ilman merkittäviä kielteisiä seurauksia kansantaloudelle, työllisyydelle, aluekehitykselle ja ilmastonmuutokselle.”

Ympäristöjärjestö WWF:n Ruotsin toimijoiden mukaan suunnitelma on epämääräinen ja riittämätön. Järjestö kritisoi suunnitelmaa matalista tavoitteista ja vähäisestä rahoituksesta nykyisten luonnonsuojelumäärärahojen lisäksi.

Lisäksi luonnos sisältää sen mielestä liian vähän toimenpiteitä luonnon ja ilmaston hyväksi.

Suomen oma ennallistamislausunto on vielä kesken. Ympäristöministeriön johdolla muovattu alkuperäinen ennallistamisesitys jätti metsien kohtalon täysin auki. Metsistä oli tarkoitus keskustella komission kanssa ja päätös jää seuraavalle hallitukselle.

Suomessa kovin vääntö koskee erityisesti metsien luontotyyppien määritelmiä ja tarvittavan ennallistamisen laajuutta. Metsäalan toimijat ovat pitäneet ratkaisua kestämättömänä.

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