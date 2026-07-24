Viro hyödyntää drooneja sikatilojen suojaamisessa ASF:ltä Droonit auttavat metsästäjiä havaitsemaan villisikoja ja tehostamaan niiden metsästystä sikatilojen ympäristössä. Viron ASF-tilanne on edelleen huono.

Jaa Kuuntele

Virolaiset metsästäjät käyttävät droneja pitääkseen afrikkalaisen sikaruton maatiloilta poissa Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Eläintaudit Eija Vallinheimo

Viron metsästäjäliitto on aloittanut droonien lennättämisen sikatilojen ympäristössä vähentääkseen villisikojen määrää tilojen ympärillä. Ensimmäiset droonien avulla löydetyt villisiat on jo metsästetty.

Maatalous- ja elintarvikeviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin johtajan Gerlin Järvelan mukaan sikatilat ovat odottaneet toimenpidettä pitkään.

"Afrikkalaisen sikaruton aikana on erittäin tärkeää, että sikatilojen lähellä on mahdollisimman vähän villisikoja. Aiempi kokemus on osoittanut, että jos sikatilan läheltä löytyy virukseen tartunnan saaneita villisikoja, tila on suuressa vaarassa ja taudin leviämisen todennäköisyys sikatilalle kasvaa merkittävästi", Järvela kertoo Viron metsästäjäliiton tiedotteessa.

Järvelän mukaan villisikoja on vaikea havaita. Droonit antavat metsästäjille mahdollisuuden löytää villisiat aiempaa paljon nopeammin ja tarkemmin. Näin metsästystä voidaan ohjata niille alueille, joilla tartunnan leviämisriski on suurin.

”Drooni ei korvaa metsästäjää, mutta auttaa tekemään metsästyksestä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa”, sanoi Aimar Rakko, metsästysneuvoja Viron ilmastoministeriöstä.

”Drooni ei korvaa metsästäjää, mutta auttaa tekemään metsästyksestä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa.” Aimar Rakko

Virossa oli vahvistettu 99 afrikkalaisen sikaruton tapausta villisioissa 15. heinäkuuta mennessä. Kesä- ja heinäkuussa havaittiin 16 uutta tartuntaa. Lennokit, metsästäjät ja etsintäkoirat yrittävät hillitä taudin leviämistä. Viranomaiset kuvailevat afrikkalaista sikaruttoa edelleen alueelliseksi riskiksi Viron sikatiloille ja maataloussektorille.

Virossa ei ole tänä vuonna todettu afrikkalaista sikaruttoa tuotantosioissa, vaikka luonnosta on löydetty tartunnan saaneita villisikoja. Gerlin Järvela kertoo, että viranomaiset ovat entisestään tehostaneet bioturvallisuustoimenpiteitä tänä vuonna.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.